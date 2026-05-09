El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación se sitúa en un 75%, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque en cantidades mínimas. La precipitación esperada es de aproximadamente 0.1 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos, pero sí es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero descenso a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 17 grados en las horas centrales, mientras que por la tarde se espera que descienda a 16 grados. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será un factor notable, con valores que oscilarán entre el 69% y el 83% a lo largo del día. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en consecuencia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 13 km/h, aumentando a 23 km/h en momentos puntuales. Por la tarde, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 10 km/h. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable, aunque también puede acentuar la sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad de que se desarrollen durante el día. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica no debería representar un riesgo significativo para los habitantes de Aljaraque.

El amanecer se producirá a las 07:25 y el ocaso a las 21:23, lo que permitirá disfrutar de una jornada larga, aunque con cielos cubiertos. En resumen, se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras, y que disfruten de las horas de luz que ofrece este día de mayo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.