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El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 9 de mayo de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente más gris a medida que avance el día. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, comenzando en torno a los 17 grados y descendiendo ligeramente a medida que se acerque la tarde.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura oscile entre los 15 y 17 grados, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 94% en las horas más húmedas. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en combinación con vientos que soplarán del sur a velocidades que rondarán los 14 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se anticipan lluvias que podrían acumular hasta 8 mm, lo que podría generar charcos y un ambiente húmedo en las calles. Las tormentas también son una posibilidad, con un 75% de probabilidad de que se produzcan entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas.

A medida que el día avance hacia la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 22 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. Las condiciones seguirán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de que las tormentas continúen hasta la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta se reduce a un 60%.

Por la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

Es recomendable que los habitantes de La Algaba se preparen para un día de lluvia y tormentas, llevando paraguas y evitando actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad. La atención a las alertas meteorológicas es crucial, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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