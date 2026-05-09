El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, La Algaba se presenta con un panorama mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne más cubierto, alcanzando un estado de "muy nuboso" en las horas de la tarde y la noche. Esta situación puede generar una atmósfera algo sombría, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 21 grados a media mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados en las horas de la tarde. Este ligero descenso en la temperatura puede ser percibido como un alivio, especialmente para aquellos que prefieren climas más frescos. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 50% y alcanzando un 52% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 21 km/h. Durante las horas más activas del día, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más abiertas de la localidad. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, las condiciones no son propensas a la formación de tormentas eléctricas. Esto es un alivio para los habitantes de La Algaba, que pueden disfrutar de su día sin la preocupación de cambios climáticos drásticos.

En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y un viento moderado del suroeste. Aunque la atmósfera será algo grisácea, no se esperan lluvias, lo que permitirá a los residentes disfrutar de sus actividades cotidianas con tranquilidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.