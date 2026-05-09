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El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET

El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 11 y 17 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 68% y alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 0.9 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en el periodo de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 43 km/h en las horas más intensas, especialmente entre las 12:00 y las 15:00. Esto podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

A lo largo de la tarde, se prevén intervalos nubosos con la posibilidad de tormentas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, con una probabilidad de tormenta del 60%. Las condiciones meteorológicas podrían ser propicias para la formación de tormentas aisladas, aunque no se espera que sean de gran intensidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero las probabilidades de lluvia disminuirán, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la alta humedad y la posible presencia de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día se presenta como un día de clima variable, con predominancia de nubes y posibilidad de lluvias, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.

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