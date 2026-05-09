El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. Durante las horas de la tarde, se espera que estas nubes continúen dominando el panorama, pero sin que esto implique la posibilidad de precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los habitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

Las temperaturas en la localidad oscilarán a lo largo del día, comenzando con un ambiente templado. A primera hora de la tarde, se prevé que el termómetro alcance los 17 grados , proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados a media tarde y bajando a 14 grados hacia el final del día. Esta variación en la temperatura es típica de la transición entre la tarde y la noche en esta época del año.

La humedad relativa también experimentará un aumento gradual, comenzando en un 53% a primera hora de la tarde y alcanzando un 68% hacia el final del día. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y la brisa suave que se espera ayudará a mantener un ambiente confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 kilómetros por hora. Esta brisa ligera será un alivio en las horas más cálidas del día, contribuyendo a una sensación de frescura. Hacia el final de la tarde, el viento cambiará ligeramente de dirección, soplando desde el sureste, pero manteniendo una intensidad similar.

Los momentos de orto y ocaso también son dignos de mención. El sol saldrá a las 07:12, brindando luz y calor a la localidad desde temprano, y se ocultará a las 21:11, ofreciendo una larga jornada de luz diurna. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deporte o simplemente disfrutar de la belleza natural que rodea Alcalá la Real.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvia y una suave brisa que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.