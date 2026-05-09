El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 9 de mayo

El día de hoy, 9 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes altas que dominarán el panorama. A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 14 y 21 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas centrales, para luego repuntar a 20 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una sensación de humedad que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las horas de la mañana y manteniéndose en torno al 80% durante la tarde. Esto, junto con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea significativa, con un 100% de probabilidad entre las 8:00 y las 14:00 horas. Se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en la mañana y hasta 10 mm en la tarde. La posibilidad de tormentas también es alta, con un 75% de probabilidad durante las primeras horas del día, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 59 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas, lo que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La combinación de nubes, humedad y viento hará que la noche sea fresca, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir. En resumen, un día marcado por la inestabilidad climática, con lluvias y tormentas que podrían alterar los planes al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.