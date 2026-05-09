El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 8 de mayo

El día de hoy, 8 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las nubes se tornarán más densas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 18 y 21 grados . La temperatura máxima se alcanzará alrededor de las 21 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá a 18 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable. Es recomendable que los ciudadanos lleven consigo una chaqueta ligera si planean estar fuera durante la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad aumente a lo largo del día, comenzando en un 52% por la mañana y alcanzando un 61% hacia la noche. Esto puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que es aconsejable vestirse en capas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con una velocidad de 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, pero también puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas, especialmente en áreas abiertas. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, con ráfagas de hasta 34 km/h por la tarde y 28 km/h por la noche.

El orto se producirá a las 07:21, brindando a los habitantes de Alcalá de Guadaíra un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:19, ofreciendo una puesta de sol que promete ser espectacular, enmarcada por el cielo cubierto. En resumen, el día de hoy se presenta como una jornada tranquila y fresca, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la belleza de Alcalá de Guadaíra.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-08T20:52:12.