El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 7 de mayo de 2026, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 12 y 23 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registren 23 grados, ofreciendo un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, lo que será un alivio para quienes planeen disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del sur-suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante posibles ráfagas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el horizonte. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar de la naturaleza. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de un día sin preocupaciones, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:18 horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la noche sea ideal para actividades nocturnas, como cenas al aire libre o paseos por el pueblo.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día para salir, disfrutar y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.