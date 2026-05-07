El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 23 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 41% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 24 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas, aunque es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:18. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 9 de la noche, lo que hará que la velada sea agradable y templada.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.