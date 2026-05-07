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El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Úbeda, con predominancia de cielos poco nubosos en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, especialmente durante la tarde, cuando se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 17°C en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 55% por la mañana y aumentando hasta un 82% en la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría contribuir a un aumento en la sensación térmica, especialmente en combinación con la humedad.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación se incrementa significativamente, alcanzando un 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La probabilidad de tormenta también es alta, con un 85% en el mismo intervalo, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas acompañadas de lluvia escasa.

En la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 14°C. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Los vientos disminuirán en intensidad, pero seguirán soplando desde el sur, lo que podría mantener la sensación de frescura.

Es recomendable que los habitantes de Úbeda se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente si tienen planes al aire libre durante la tarde. La combinación de temperaturas moderadas, alta humedad y posibilidad de tormentas puede hacer que el tiempo sea incómodo en ciertos momentos, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.

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