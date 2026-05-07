El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo hasta un 35% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable, lo que es perfecto para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste con velocidades que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, podría ser refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante posibles ráfagas de viento, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que tienen planes de disfrutar de actividades recreativas o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para observar las estrellas, y las temperaturas caerán a unos agradables 16 grados .

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en compañía de amigos y familiares.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.