El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a un 38% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, lo que es perfecto para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante posibles ráfagas de viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad hasta el ocaso, que se producirá a las 21:19. Esto brinda la oportunidad de disfrutar de una hermosa puesta de sol, ideal para una cena al aire libre o un paseo por el parque.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.