El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

La jornada del 7 de mayo de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 91% por la mañana y descenderá hasta un 33% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas centrales de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede resultar refrescante y contribuir a una sensación térmica agradable, especialmente durante las horas más cálidas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que permitirá que el ambiente se sienta más fresco, a pesar de las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, sugiere que será un día perfecto para paseos, picnics o cualquier actividad que se desee realizar en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente al caer la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que los rinconeros podrán disfrutar al aire libre.

En resumen, el 7 de mayo de 2026 será un día soleado y cálido en La Rinconada, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar del entorno natural. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes aprovechen al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.