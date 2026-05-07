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El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Puente Genil se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 24 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que se situará en torno al 37% en las horas más cálidas.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. A partir de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, especialmente hacia la noche, cuando se prevé un incremento en la cobertura de nubes. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, a pesar del aumento de las temperaturas. En las horas nocturnas, el viento disminuirá su intensidad, lo que permitirá que las temperaturas desciendan gradualmente, alcanzando mínimos de alrededor de 16 grados .

La humedad relativa experimentará un ligero aumento hacia la noche, alcanzando valores cercanos al 51%. Esto podría generar una sensación de mayor calidez en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 21:14 horas. A medida que caiga la noche, el cielo se cubrirá de nubes, pero sin riesgo de tormentas o lluvias, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

En resumen, el día en Puente Genil se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en la terraza. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.

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