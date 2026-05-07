El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Priego de Córdoba se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C por la tarde, lo que sugiere un ambiente templado y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 43% al amanecer y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% por la noche. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleve, la temperatura se sentirá más cálida. Los vientos serán moderados, predominando del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor temperatura.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará más cubierto hacia la noche. Sin embargo, las probabilidades de lluvia son bajas, con un 50% de probabilidad de precipitación entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con solo 0.6 mm pronosticados. Esto sugiere que, aunque el cielo se nuble, es poco probable que se produzcan lluvias significativas.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba se mantengan informados sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque se nublará en la tarde, no traerá consigo lluvias importantes. La combinación de temperaturas suaves y vientos moderados hará que la jornada sea placentera, ideal para disfrutar de la belleza natural de Priego de Córdoba.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.