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El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET

El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 9 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 46% por la mañana y aumentando hasta un 66% hacia la noche. Este incremento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo bastante confortable, ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 9 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en lugares expuestos.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la tarde, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por lluvias, lo que es ideal para actividades familiares o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 21:16 horas.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y planificar actividades que les permitan disfrutar de este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.

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