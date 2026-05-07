El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Palma del Río se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C a las 15°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14°C en las horas centrales del día.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que significa que los habitantes de Palma del Río pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un agradable 25°C, ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 32 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 30% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:17 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18°C hacia el final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.