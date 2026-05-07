El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

Hoy, 7 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 24 grados , lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados durante la madrugada. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 21 grados a las 11 de la mañana y culminando en 24 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 20 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% a primera hora y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 40% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más soportable.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales. Este viento podría ser un alivio ante las altas temperaturas, especialmente para aquellos que planean pasar tiempo al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin temor a cambios climáticos inesperados.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de la primavera. Con temperaturas agradables y un cielo que se mantendrá mayormente despejado, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.