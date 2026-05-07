El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura comenzará en torno a los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 13 grados en la mañana, para luego ir en aumento hasta alcanzar los 23 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 56% y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles más bajos en las horas de mayor calor, alrededor del 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable gracias a la baja humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:15, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.