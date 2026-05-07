El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas más cálidas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% y descendiendo a un 39% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando rachas de hasta 40 km/h en las horas pico, lo que podría generar una ligera brisa refrescante.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas en la tarde, sin que esto implique un riesgo significativo de precipitación. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día. Sin embargo, hacia la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementa ligeramente, aunque sigue siendo baja, con un 20% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá la realización de actividades recreativas y deportivas.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:16. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.