El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Montilla se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura más baja se registrará en la madrugada, con 10 grados, mientras que la máxima se alcanzará alrededor de las 16:00 horas, con 22 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 44% a primera hora de la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% en las horas más frescas de la tarde. Este aumento en la humedad podría generar una sensación térmica ligeramente más cálida, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en zonas abiertas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los habitantes de Montilla disfruten de un día seco y soleado.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para observar las estrellas, con temperaturas que rondarán los 15 grados a la hora del ocaso, que será a las 21:14 horas.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se prevén interrupciones por lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.