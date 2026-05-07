El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 44% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, ideal para observar las estrellas, con temperaturas que rondarán los 16 grados a la hora de la cena.

El orto se producirá a las 07:25, brindando un hermoso amanecer que dará paso a un día soleado. Por la tarde, el ocaso se espera a las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto en Moguer. En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin preocupaciones de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.