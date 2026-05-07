El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Martos se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, alcanzando temperaturas de hasta 14 grados a la 1 de la tarde.

Durante las primeras horas del día, la humedad relativa se mantendrá en torno al 38%, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 41% a la 1 PM. Las condiciones de viento serán moderadas, con una dirección predominante del sureste y velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h.

A partir de las 2 PM, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco, con temperaturas que descenderán a 13 grados. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 44%. A medida que se acerque la tarde, las nubes se volverán más densas, y se espera que el cielo esté muy nuboso a partir de las 7 PM, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 10 grados.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, alcanzando un 80% entre las 2 PM y las 8 PM. Aunque no se anticipan lluvias significativas, se prevé la posibilidad de tormentas aisladas, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque las lluvias serán escasas, no se descartan.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en la tarde, especialmente con dirección sur. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de que las temperaturas se mantendrán relativamente suaves.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 16 grados hacia las 10 PM. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 68% hacia el final del día. En resumen, Martos experimentará un día con un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas por la tarde, lo que requerirá que los habitantes estén preparados para cambios en las condiciones climáticas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.