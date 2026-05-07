El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, se mantendrá la tendencia de cielos despejados, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C a las 14°C, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo.
Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 24°C en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que rondarán entre los 19 y 22 km/h. La combinación de sol y viento suave hará que la sensación térmica sea muy agradable, ideal para actividades al aire libre.
A lo largo de la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los marcheneros pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.
En cuanto a la humedad relativa, se espera que fluctúe entre el 34% y el 83% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que las primeras horas sean un poco más frescas, pero a medida que el sol calienta, la sensación de calor se hará más evidente.
Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23°C hacia las 18:00 horas. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 17°C, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo estrellado.
En resumen, el día de hoy en Marchena se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o disfrutando de una cena al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.
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