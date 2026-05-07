El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y cálido.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 16 grados, pero se espera que a mediodía se alcancen los 24 grados, proporcionando un tiempo agradable. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán en un rango cómodo, ideal para paseos y actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 35% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento también podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles, añadiendo un toque de frescura al ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos en familia, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es una jornada perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades recreativas o simplemente para disfrutar de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.