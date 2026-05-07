El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 13 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 94% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para generar incomodidad, y podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con rachas más suaves por la mañana y aumentando gradualmente hacia la tarde.

No se esperan precipitaciones en Mairena del Alcor, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:18. En resumen, el día de hoy en Mairena del Alcor se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento que aportará frescura a la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.