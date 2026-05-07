El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Lucena se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados , con una ligera disminución a 14 grados en la primera hora de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas posteriores. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante la mayor parte del día. Esto se traduce en un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al exterior sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

La humedad relativa comenzará en un 51% y se mantendrá relativamente estable, alcanzando un 59% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort general durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 7 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 12 km/h hacia el mediodía. En la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:13. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una baja probabilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.