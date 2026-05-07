El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más cómodos en torno al 33% por la tarde. Esto significa que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y fresco, perfecto para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que irán aumentando a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán vientos de 12 km/h, aumentando a 19 km/h en las horas centrales del día y alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h por la tarde. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.
No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de tormentas es nula, lo que añade un extra de tranquilidad para aquellos que planean disfrutar de actividades al exterior.
A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:17, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo una noche fresca y agradable. La temperatura mínima durante la noche se espera que sea de 17°C, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre sin el agobio del calor.
En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. Aprovecha el buen tiempo y disfruta de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en este hermoso día de mayo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.
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