El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 70% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se prevé que la nubosidad se mantenga, con períodos de nubes altas y algunas nubes más densas. La temperatura alcanzará un máximo de 19 grados hacia el mediodía, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará a medida que se acerque la tarde, con un 85% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la precipitación será ligera, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en total.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de entre 9 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, con predominancia de vientos del sur y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y se espera que la lluvia se intensifique ligeramente, aunque sin llegar a ser torrencial. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 16 grados . La probabilidad de tormenta también se incrementará, con un 80% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas.

Al caer la noche, la nubosidad persistirá, y la temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los habitantes de Linares estar preparados para posibles lluvias y tormentas, especialmente durante la tarde y la noche, y tomar precauciones si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.