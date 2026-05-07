El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y alcanzando los 15 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta llegar a los 14 grados a las 04:00 y 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 12 grados a las 06:00 y 07:00, y subiendo a 11 grados a las 08:00. Durante la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 14 grados a las 09:00 y 16 grados a las 10:00. El mediodía traerá un ligero ascenso, con temperaturas que llegarán a los 18 grados a las 11:00 y 19 grados a las 12:00.

La tarde será cálida, con un pico de 20 grados a la 13:00 y 22 grados a las 14:00. Sin embargo, a partir de las 15:00, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que oscilarán entre 21 y 22 grados hasta las 17:00. Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 18:00 y 20 grados a las 19:00. La noche se presentará fresca, con temperaturas de 19 grados a las 20:00 y descendiendo a 18 grados a las 21:00, antes de llegar a los 17 grados a las 23:00.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 62% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 87% a las 08:00. A medida que avanza el día, la humedad disminuirá, situándose en un 76% a las 09:00 y bajando a un 57% a las 11:00. Por la tarde, la humedad se mantendrá entre el 44% y el 55%, lo que contribuirá a una sensación de confort.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. El viento soplará del noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, con rachas que podrían llegar a los 45 km/h. En resumen, un día ideal para disfrutar del buen tiempo en Lepe.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.