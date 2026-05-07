El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 76% y descendiendo gradualmente hasta un 40% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si están en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a unos 17 grados . La visibilidad será buena, y el ambiente se tornará más fresco, ideal para disfrutar de una velada al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:18, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.