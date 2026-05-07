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El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET

El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 17°C, descendiendo ligeramente a 16°C a la 01:00. La humedad relativa se mantendrá en torno al 32% al inicio del día, aumentando gradualmente hasta alcanzar el 36% a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente a partir de las 02:00, cuando la temperatura se sitúe en 15°C. Este patrón de nubes altas se mantendrá hasta las 10:00, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y los 16°C. La probabilidad de precipitación será nula durante estas horas, lo que sugiere un tiempo seco y estable.

Sin embargo, a partir de las 08:00, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas. A las 09:00, se espera una ligera precipitación de 0.1 mm, y a las 08:00, la probabilidad de lluvia se incrementa al 60%. La temperatura alcanzará su punto máximo a las 11:00, con 18°C, mientras que la humedad relativa se elevará hasta el 57%.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia escasa. A las 12:00, se registrará una temperatura de 19°C, y la probabilidad de precipitación aumentará a un 85% entre las 14:00 y las 20:00. Las lluvias se intensificarán, alcanzando 1 mm a las 12:00 y 0.4 mm a las 13:00. La temperatura se mantendrá en torno a los 20°C durante la tarde, con un ligero descenso hacia la noche.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 24 km/h hacia las 17:00. La dirección del viento variará, pero se espera que en general sea suave, contribuyendo a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 17°C a las 22:00. La humedad relativa se estabilizará en torno al 61%, creando un ambiente fresco y húmedo. En resumen, el día de hoy en Jaén se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.

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