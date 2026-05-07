El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 47% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas en la ciudad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 4 km/h, aumentando a 13 km/h en las horas siguientes. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el norte y luego al suroeste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 44 km/h en la tarde. Este viento puede aportar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o visitas a parques.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:23. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 17 grados, lo que hará que la velada sea agradable y templada.

En resumen, el tiempo en Huelva para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que ofrece la primavera en esta hermosa ciudad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.