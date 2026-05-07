El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y 14 grados durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 18 grados a las 10:00 y 20 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 16:00 horas, con temperaturas estables en 23 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 72% y alcanzando un 88% a las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, llegando a un 39% hacia las 15:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort térmico.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 41 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h entre las 18:00 y las 19:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para actividades al aire libre, así que no olvides disfrutar del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.