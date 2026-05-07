El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la nubosidad, ya que se prevén nubes altas que podrían aparecer a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento a un 5% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo hasta un 33% en las horas centrales, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida. Por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la actividad al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 19:00 y las 21:00. Este viento puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, aunque es recomendable tener precaución en actividades al aire libre debido a la intensidad del mismo.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:15, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, hoy en Écija se prevé un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la evolución del viento en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.