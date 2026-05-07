El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, lo que es perfecto para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 14:00 y las 15:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, aunque es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades que requieran estabilidad, como montar en bicicleta o practicar deportes al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean eventos al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, ideal para observar las estrellas y disfrutar de la tranquilidad que ofrece Coria del Río al caer la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.