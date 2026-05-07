El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que oscilarán entre los 24°C y 25°C, brindando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 71% hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave que se prevé, con vientos del sur-suroeste, ayudará a mitigar el calor, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h.

A lo largo de la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con valores que se mantienen en 0% durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas.

Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas nubes más densas, pero sin afectar la estabilidad del tiempo. La temperatura comenzará a descender a medida que se acerque la noche, alcanzando valores de alrededor de 19°C a las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:15, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Se recomienda a los cordobeses aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son favorables para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.