El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 91% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 34% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, pero por la tarde se intensificará, con ráfagas que podrían llegar a los 41 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a estar cubierto por nubes altas, pero las temperaturas se mantendrán agradables, descendiendo a unos 16 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha el día para salir, pasear o realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para ello.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.