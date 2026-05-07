El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% y aumentando gradualmente hasta un 87% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 36 km/h. A lo largo del día, se prevé que la intensidad del viento se mantenga moderada, lo que podría ofrecer un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. En particular, se espera que las rachas de viento alcancen hasta 45 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. La humedad también disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cómoda al caer la noche. El ocaso se producirá a las 21:23, ofreciendo un espectáculo visual con cielos despejados que permitirán disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.