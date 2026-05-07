El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un leve incremento en la humedad relativa, que oscilará entre el 63% y el 95% a lo largo del día. Sin embargo, la sensación de calor será moderada gracias a la brisa suave que soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas pico.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Carmona pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y agradable.

El viento, que soplará predominantemente del suroeste, será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde, cuando se espera que alcance su máxima velocidad. Las rachas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría ser un alivio en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también disminuirá, lo que contribuirá a una noche fresca y agradable.

Los momentos más destacados del día incluirán un orto a las 07:20 y un ocaso a las 21:17, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.