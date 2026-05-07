El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se espera en Camas un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto ligeramente grisáceo al amanecer, que ocurrirá a las 07:22. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se despeje, permitiendo que el sol brille con fuerza.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 13 y 24 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo a 14 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día progrese, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 67% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos en torno al 30% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los habitantes de Camas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente disfrutar del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.