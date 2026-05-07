El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 19 y 21 grados , lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo, aunque sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que fluctúe entre el 43% y el 67% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido en las horas centrales. La brisa será suave, con vientos predominantes del sur y sureste, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 25% de posibilidad entre las 8 y las 14 horas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

La puesta de sol se producirá a las 21:13, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 11 de la noche. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el día de hoy en Cabra se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y una brisa suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.