El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

Hoy, 7 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 23 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se situará en torno al 41% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad será más alta en las primeras horas del día, alcanzando un 88% en la madrugada.

El viento soplará desde el sur y el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h en las horas más cálidas. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para generar incomodidad, y de hecho, ayudará a mantener el ambiente fresco durante las horas más cálidas del día. Las rachas más intensas se registrarán entre las 10:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el viento alcance su máxima velocidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que no hay indicios de tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque algunas nubes altas podrían aparecer, especialmente hacia el atardecer. La puesta de sol está prevista para las 21:18 horas, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades anaranjadas y rosadas.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en el jardín.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.