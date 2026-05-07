El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará dominado por nubes altas, aunque estas no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados y que irán descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 14 grados en las horas más frescas de la madrugada.
A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 88% en la mañana a un 37% en las horas centrales del día. Esto hará que la sensación térmica sea más cálida y agradable para actividades al aire libre.
El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente por la tarde. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para generar incomodidad, y de hecho, contribuirá a mantener un ambiente dinámico y fresco en la zona. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 24 km/h a lo largo del día, lo que permitirá que la brisa sea un alivio en las horas más cálidas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado, ideal para paseos y actividades recreativas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:19. En resumen, Bormujos disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará de este un día perfecto para disfrutar al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.
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