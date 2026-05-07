El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Bailén se prepara para un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura inicial de 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, alcanzando una temperatura máxima de 21 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% y aumentando gradualmente.

Durante la tarde, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y la temperatura se mantendrá en torno a los 21 grados. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 75% en este periodo. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán los 31 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la tarde, cuando la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente dinámico.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00 horas. La humedad relativa aumentará, llegando a un 59% al final del día, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más notable.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja en la mañana, se incrementa durante la tarde, con un 40% de probabilidad de tormenta entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Bailén deben estar preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente si tienen planes al aire libre.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un inicio nuboso, seguido de un periodo de cielos despejados y temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas por la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.