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El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET

El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Baeza se despertará con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 14°C, proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 2 de la tarde, lo que podría dar lugar a un cielo más cubierto hacia la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es moderada, con un 25% de posibilidades de lluvias ligeras en las primeras horas del día, aumentando a un 90% entre las 8 y las 2 de la tarde. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Baeza experimenten algunas lluvias, especialmente en la franja horaria de la mañana y el inicio de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá momentos de lluvia intermitente.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero descenso a lo largo del día, alcanzando un máximo de 17°C hacia la tarde. La humedad relativa será variable, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando hasta un 86% por la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 25 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las rachas de viento serán más intensas hacia la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más dinámico y fresco.

A medida que se acerque la noche, el cielo se volverá más cubierto, con un 64% de probabilidad de tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas descenderán a 14°C por la noche, y la humedad alcanzará su punto máximo, lo que podría hacer que la noche se sienta más húmeda y fresca.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio poco nuboso que dará paso a un cielo más cubierto y la posibilidad de lluvias a lo largo de la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y llevar un paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.

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