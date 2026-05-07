El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 12 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 38% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 68% a las 8 de la mañana.

A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados a las 9 de la mañana y 16 grados a las 10. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de las 11 de la mañana, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará muy nuboso hacia el mediodía y la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 21 grados .

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será nula durante la mañana, pero a partir de las 2 de la tarde, la posibilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 30% entre las 2 y las 8 de la tarde. Aunque no se prevén lluvias significativas, es recomendable estar atentos a posibles chubascos ligeros. La probabilidad de tormenta también se sitúa en un 30% durante este mismo periodo.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente en las horas de mayor nubosidad. Esto podría generar una sensación de frescor en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerca la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 19 grados a las 9 de la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 51% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:12, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nublado y fresco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.