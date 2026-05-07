El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 62% hacia la noche.

A lo largo del día, el cielo experimentará un cambio notable. Desde la mañana hasta el mediodía, se mantendrá despejado, pero a partir de la tarde, se prevé la aparición de nubes altas que irán cubriendo el cielo. Esto se traduce en un ambiente mayormente nuboso hacia la tarde y la noche, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 25 grados en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, aunque se registran algunas posibilidades de lloviznas ligeras en la tarde, con un 45% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, lo que sugiere que la lluvia no será un factor relevante en la jornada.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. Las rachas más intensas se registrarán entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse ligeramente afectada por la presencia de nubes altas en la tarde.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado con un gradual aumento de nubosidad, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.