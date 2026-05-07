El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Almonte se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a dominar el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Por la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 95% a las 5:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas más cálidas, proporcionará un ambiente más agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que será un día seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un aguacero inesperado. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que la nubosidad podría aumentar en las horas de la tarde.

En resumen, Almonte disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.