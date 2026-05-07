El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 22 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 47% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 25 km/h. A lo largo del día, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en la tarde, especialmente en las zonas más abiertas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas, por lo que es aconsejable tener en cuenta la dirección del viento al planificar actividades al exterior.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:23, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día perfecto para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.